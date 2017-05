AGRISCHA – era la Microlotta era là

Vatgas, chauras e delicatessas regiunalas: Ils 6 e 7 da matg 2017 ha gì lieu l'AGRISCHA a Tavau. Cun la Microlotta ed il quiz da musica «hits-quiz» è era RTR stada preschenta. Sin facebook e per e-mail ha RTR tschertgà la pli bella foto da Voss animal preferì. La cursa han las tartarugas fatg.

A l’entrada da l’arena Vaillant – là nua ils cracks da hockey sin glatsch giogan durant la stagiun – sa preschentava la chasa da medias rumantscha cun la Microlotta, l’auto dal 1974 che porta RTR a diversas occurrenzas ed exposiziuns en las regiuns.

La Microlotta porscha a grond e pitschen ina survista multifara da la lavur quotidiana da RTR che cumpiglia radio, televisiun, online ed er las medias socialas. Era la musica ha ina gronda impurtanza tar RTR. Perquai pon tut las visitadras e tut ils visitaders sa participar al «hits-quiz», engiavinar in dals hits tar RTR e gudagnar.

Las tartarugas han fatg la cursa

Grazia fitg per tut las fotografias da Voss animals preferids. Nus avain retschet fotografias sco giats, chauns, tartarugas, vatgas, chauras, chavals, cunigls e schizunt gekkos.

Il mardi han il moderatur Ivo Orlik e la collavuratura dal marketing Marina Morgenthaler tratg la sort e sco la casualitad vul han las tartarugas da Riccardo Wolf gudagnà. Cordiala gratulaziun!

AGRISCHA dapi il 2010

Gia per l’otgavla giada ha lieu l’inscunter chantunal da l’agricultura Grischuna. Suenter la Surselva 2016 quella giada a Tavau enturn ed en l’arena Vaillant. Sut il motto «agricultura & turissem» preschenta l’exposiziun al public in’agricultura attractiva e moderna.

I dat preschentaziuns d’animals, che duain mussar la diversitad da la tratga d’animals, in zoo da charsinar, in salun da bellezza per vatgas e divers stans da products e delicatessas regiunalas. L’emprima giada ha l’Uniun purila grischuna organisà in’AGRISCHA il 2010 a Cazas.