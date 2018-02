Igl era ina giada avant 13 onns... Durant ir cun skis ha Christian J. Jenny gì in'idea. Pertge betg organisar in festival da jazz en il Grischun? RTR mussa dumengia, ils 15 d'october 2017 a las 17.25, en l'emissiun «Cuntrasts» il film «10 onns Festival da Jazz San Murezzan».

Quai che ha cumenzà cun in pèr sairas da jazz improvisadas è gia daditg sa sviluppà ad in'istorgia da success: ensemen cun ses pitschen team carmala Christian J. Jenny, chantadur, comicher e manader dal «Festival da Jazz», mintgamai il fanadur stars da vaglia da la scena da jazz internaziunala a San Murezzan. Per il giubileum da 10 onns ha RTR guardà questa stad sur la spatla dals realisaturs dal festival. Part dal team fa era Sophia Florineth da S-chanf. Dapi ses temp al gimnasi lavura la giuvna da 24 onns per il festival. RTR l'accumpogna tras il mintgadi dal festival ed inscuntra era Linard Bardill che sesa chantond precis en quel tschaler da vin da Puntraschigna, en il qual è vegnida cuada ora avant 13 onns l'idea dal festival da jazz.

Il film documentar «10 onns Festival da Jazz San Murezzan» guarda enavos sin las entschattas e dat in'egliada davos las culissas dal festival 2017. La musica na vegn betg a la curta en il film. Ils puncts culminants dals concerts da quest onn cun la band da funk Earth, Wind & Fire feat. Al McKay Allstars, il newcomer Jacob Collier, il victur da l'Oscar e dal Grammy Herbie Hancock, il trumbettist tessinais Franco Ambrosetti ed il superstar talian Paolo Conte cumprovan la gronda diversitad dal festival.