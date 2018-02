Dapi l’onn 2013 è Sandro Giuliani da Zuoz directur da la Fundaziun Jacobs. Ella s’engascha en tut il mund per la furmaziun ed il svilup dad uffants pitschens. Onn per onn conceda la fundaziun sustegns da var 45 milliuns francs. “Igl è in grond privilegi da pudair s’engaschar per il svilup d’uffants e giuvenils, d’avair ils daners e da betg stuair pensar sco ch’ins po vegnir a raps. Ins ha dentant ina gronda responsabladad”, di Giuliani. En il discurs cun il moderatur da RTR, Rico Valär, raquinta el dapli da sia lavur quotidiana, da sia persuna e co ch’el è daventà directur da la “Jacobs Foundation”.