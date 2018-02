L’october dal 1517 ha cun las 95 tesas da Martin Luther cumenzà in temp da transfurmaziun. Tge consequenzas ha la refurmaziun gì per il Grischun e daco ha ella gì success en tschertas vischnancas?

La refurmaziun, Luther, Zwingli u Calvin èn actualmain tema en publicaziuns e contribuziuns naziunalas ed internaziunalas. En l’emna tematica sa concentrescha RTR sin la situaziun, l’istorgia e las consequenzas en il Grischun. Daco ha la refurmaziun gì success en tschertas vischnancas e regiuns entant che autras èn restadas fidelas a la cretta veglia? Co hai pudì capitar ch’il Grischun sa separa per passa 400 onns en dus munds, en «in da messa» ed «in da predi»? Durant quest’emna s’occupescha RTR era cun l’influenza directa da la refurmaziun per exempel sin la producziun litterara, la naschientscha dal pled scrit rumantsch e la scena d’art. Punct principal da l’emna tematica dals 22 fin ils 29 d’october 2017 sin RTR èn ils films animads che vegnan emess mintgamai en l’emissiun Telesguard.