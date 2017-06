Dal lontan el Grischun

En il Grischun vivan dentant era 44'000 persunas ch’han chattà qua in nov dachasa. Persunas ch’èn vegnidas dal lontan en il Grischun. RTR raquinta lur istorgias e tschertga persunas ch’èn naschidas en ina terra estra che abitan oz en il Grischun.

Tge ha manà questas persunas en il Grischun? Han ellas chattà qua in job, ha l’amur manà ellas en il Grischun u ha la cuntrada fascinà? Forsa èn ellas era – per in motiv u l’auter – stadas sfurzadas da bandunar lur patria. RTR na vul betg mo vegnir a savair pertge ch’ellas èn vegnidas en il Grischun, mabain era tge tradiziuns ch’ellas tgiran, tge differenzas ch’i dat tranter las culturas e tge temas che pon procurar per rumpatestas.

RTR vul mussar co ch’il Grischun tuna oz. I n‘è dentant nagina cundiziun da discurrer rumantsch u tudestg per pudair sa participar al project.

Di d’acziun tar RTR

Ils 21 da zercladur organisescha RTR in di d’acziun. Persunas ch’èn vegnidas dal lontan en il Grischun pon s’annunziar quest di tar RTR per telefon (081 255 79 00) u via internet sin rtr.ch/lontan.