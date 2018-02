Medias 2017 - “Flutgets” è il pled rumantsch da l’onn 2017

Glindesdi, ils 18 da december, ha RTR puspè tschertgà il pled rumantsch 2017. Da las passa 100 propostas è la finala vegnì tschernì il pled “flutgets” ch’ins po duvrar per floccas per il “Müesli”, per ils “Spätzli’s”, per scrottas da naiv ubain per in nivel tut spezial (Altokumulus).