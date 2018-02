RTR envida a la premiera dal film da Gieri Venzin. Il film «A LA SUMBRIVA DAL TAMBORA» descriva la vita cun fomaz e las strategias per surviver suenter l’explosiun dal vulcan Tambora dal 1815.

Tge consequenzas ha l’erupziun dal Tambora gì en il Grischun e cun tge strategias han noss perdavants survivì “l’onn senza stad” 1816 e “l’onn da fom” 1817? A basa da funtaunas istoricas ed acts da dretgira anc betg enconuschents, dattan l’istoricher Adolf Collenberg e l’archivar Tarcisi Hendry respostas. En scenas fictivas – giugadas d’acturas ed acturs da la cumpagnia da teater da Rueras e conturn – lascha il film reviver il mintgadi en la sumbriva dal Tambora. En il focus stat la sort dals dus paupers delinquents Onna Maria Beer e Romias Curschellas – omadus Tuatschins, omadus vegnids truads a la mort pervia d’enguladitschs da vivonda.

Igl è stà l’erupziun, la pli gronda dals davos 20’000 onns. L’avrigl 1815 explodescha il vulcan Tambora en l’Indonesia. Da quai da 120’000 persunas vegnan immediat u entaifer curt temp per la vita. Dentant, era il rest dal mund patescha fitg da l’erupziun catastrofala. La tschendra ch’il Tambora bitta en l’aria, sa derasa sur l’entira emisfera dal nord, stgirenta il sulegl e fa sumbriva sin terra. Il clima mundial sfradenta per dus grads. Il 1816 èsi dapertut en l’Europa fraid e bletsch. En il Grischun na datti betg in mais senza naiv. Las racoltas èn miserablas dapertut. I suonda in’enorma chareschia ed il 1817 la gronda fomaz.

L’occurrenza è publica, l’entrada è libra.