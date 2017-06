Suisse Quiz – tgi enconuscha il meglier la Svizra?

Las emprimas chadainas dals radios da la SRG SSR, pia: il Radio Rumantsch, RTS La Première, RSI Rete Uno ed SRF 1, tschertgan questa stad la persuna ch’enconuscha il meglier la Svizra, sia geografia, ses usits, sias atgnadads e sia glieud.

A partir dals 12 da zercladur pon candidatas e candidats interessads s’annunziar via www.rtr.ch/suissequiz. Mintga regiun linguistica tschertga candidats per ina preselecziun regiunala. La finamira è che mintga regiun linguistica chattia in candidat u ina candidata regiunala che sa mesira lura en in final cun ils 3 candidats da las autras regiuns linguisticas. Il grond final vegn emess mardi, il prim d’avust l’avantmezdi da las 10.00 a las 11.00 en l’entira Svizra. Il victur da quel final gudogna in premi en la valita da 5’000 francs.

Er RTR tschertga il meglier u la meglra candidata pussaivla. Cundiziuns: sur 18 onns, discurrer rumantsch, enconuscher la Svizra ed avair la pussaivladad da sa participar a la preselecziun l’emna dals 26 enfin ils 30 da zercladur mintgamai tranter las 08.00 e las 09.00 en il Radio Rumantsch ed al final dal prim d’avust a Berna.