Suenter avair chantà e sunà – accordeon e clavazin – en diversas gruppas si e giu per il pajais ha Sidonia Caviezel da Martina entupà per casualitad la collega Nina Mayer da Ramosch, oriunda Bavaraisa, medemamain deditgada ferventamain al chant. In inscunter nunspetgà ma cardinal ch’haja influenzà fermamain lur vita, punctuescha Sidonia. Betg mo partan las duas dunnas in sumegliant passà e preschent musical – scolaziun classica, magistras da musica, dirigentas: surtut èn ellas surpraisas da la congruenza armoniusa da lur atgnas vuschs.

En lur cumposiziuns resuna savens la chanzun tradiziunala rumantscha, lur texts èn senz’excepziun scrits per vallader. Nina admira la sonoritad da sia segunda lingua: «Üna roba raduonda». Nagin smirvegl damai che la chanzun tschernida dad ellas per il pli nov Top Pop Rumantsch da RTR è in omagi a la «Chara, bella Engiadina», numnada en in lieu «tü charischma sour». Igl è ina chanzun zunt melodiusa en trais quartas, plain stortas e spundas – muntagnarda apunta. Per l’accumpagnament han procurà Andi Schnoz, Lucas Schwarz e Rolf Caflisch, ils jazzists dal studio Aquarium a Turitg. In entaup tranter munds fitg differents, ch’è dentant restà «luc e luschtig», sco las duas musicistas ladinas raquintan. Ina sentupada che scurrenta dal tut l’aria da «ländler», sugerida magari da l’accordeon da Sidonia, e che suttastritga la vart «pop» dal duo. «Chara, bella Engiadina» – ina chanzun fatga per las undas da RTR, d’udir a partir dals 10 da november 2018 tar RTR.