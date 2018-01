Durant ina nozza en l’hotel Tschierv a Grava vegn chattà in mort. Quai è il punct da partenza dal roman criminal «Die Speiche» da Friedrich Glauser sco era dal toc «Croc SA», ina versiun per il palc che la «Società da teater Ftan» preschenta actualmain.

Il scriptur Friedrich Glauser (1896-1938) vala sco il bab dal roman criminal svizzer. El è enconuschent per sia empatia per las figuras, ch’i sajan victimas u delinquents, per settings da caracter intim, nua che il dialog tranter ils protagonists e lur psicologia èn pli centralas che l’acziun. Quai vala era per ses 5avel roman criminal cun il «Wachtmeister Studer», edì il 1937 sut il titel «Krock & Co», pli tard «Die Speiche».