Dis da divertiment che appartegnan be a las pli giuvnas ed als pli giuvens: per tge uffant n’è quai betg in fervent giavisch? Sco chasa da medias per la Svizra rumantscha che porscha cuntegns audio, video ed online era per ils uffants, na dastga RTR betg mancar durant quests dis spezials. Uschia è RTR questa stad preschent a trais festas d’uffants cun la finamira da divertir ils pli pitschens da ses public.

Trais fins d’emna cun RTR

L’emprim lieu d’acziun è la Quaderwiese en il center da la citad da Cuira. A la festa d’uffants dals 30 da zercladur è RTR da la partida cun in chastè-trampolin ed ina staziun da far fotografias. Là pon ils uffants sa travestgir sco figuras fabulusas e far ina fotografia ch’els dastgan prender a chasa sco regurdientscha da quest di magic. En la tenda da paraulas vegnan pliras giadas raquintadas istorgias rumantschas e chantadas chanzuns d’uffants.

En collavuraziun cun la Lia Rumantscha è RTR era da la partida a duas autras festas: ils 14 e 15 da fanadur a la festa d’uffants a Savognin ed in’emna pli tard, ils 21 e 22 da fanadur, a la festa d’uffants a Laax. Era là pon ils uffants chantar chanzuns rumantschas u sa travestgir sco figuras fabulusas.

Nova purschida online per uffants

Las collavuraturas da RTR ch’èn al lieu cun in stan d’infurmaziun preschentan la nova purschida online per uffants sin www.rtr.ch/uffants e stattan a disposiziun per dumondas.