Camiunist da di, chantautur da notg – uschia pudess ins circumscriver la vita excitanta da Dario Hess. Las famusas vias americanas collian las duas occupaziuns: en il center stattan musica da country, blues e rock ch’il musicist tuatschin preschenta fitg bain sin ses album «Blended» gist cumparì dacurt. Ma il medem mument sa regorda Dario Hess da las sendas da sia patria alpina. Sco cuntrapunct a l’ovra englaisa chanta el uss il pli nov Top Pop Rumantsch en bel dialect tuatschin.

«Da da me cor» è il titel da sia cumposiziun, ina pitschna oda a la libertad ed a la ligerezza da la vita. «O lai me reiver plontas … o da me melli sondas» hai num en ina strofa, ed il chantautur conceda avertamain l’agid poetic da ses collega ed ami Pascal Gamboni. Per dar a la chanzun ina tempra speziala ha Dario ultra da quai sa laschà accumpagnar da Remo Derungs e da la Societad da musica da Vignogn, la musica ch’aveva gia participà ad in Top Pop avant varsaquants onns («Di per di» cun Ursina). «Brass’N’Hess» sa numna perquai il project. Ils sturs transportan la bella melodia virtualmain en ina tenda da festa e sustegnan la vusch marcanta da Dario Hess che po rasar ora tut ses registers, da la ferma sgrattada enfin tar il fin schuschuri, confermond uschia il vigurus «trucker tuatschin». Tut quai en il 45avel Top Pop Rumantsch, d’udir a partir dals 24 d’avust 2018 sin las undas dal Radio Rumantsch ubain era sin rtr.ch.