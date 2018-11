En tut las quatter regiuns linguisticas da la Svizra vegn emess in’emissiun da passa trais uras sut l'ensaina da las datas. En il center stattan trais films documentars internaziunals che mussan il svilup digital en il sectur da la vita sociala, dal mintgadi e da la sanadad. Quellas tematicas èn la basa per ulteriuras discussiuns e contribuziuns pli regiunalas.

RTR dat in sguard en il Grischun ed emetta durant 3 uras per rumantsch. Daco rimna l’Arena Alva per exempel datas da ses giasts via ina app? Gidan quellas ad analisar ils basegns e giavischs dals giasts u è quai in ulteriur instrument da marketing? RTR ha dentant era envidà spezialistas e spezialists che lavuran cun las datas e che s’occupan cun quest tema en sia professiun. En il studio da RTR a Cuira discutan tranter auter Jon Erni (miaEngiadina), Reto Gurtner (CEO pendicularas Laax), Martin Candinas (cusseglier naziunal) e Christina Tuor (professura e teologa).

L’emissiun rumantscha, producida da RTR e moderada d’Andri Franziscus ed Oceana Galmarini, vegn emessa ils 21-11-2018 a las 20:08 sin SRFinfo e sco livestream sin rtr.ch.

Dapli sin rtr.ch/dataland