«Cura che jau hai udì l’emprima giada ‘Schwizertütsch’ hai jau pensà dad esser en la faussa terra. Jau n’hai betg chapì che quai era atgnamain tudestg» di Zuzanna Vinzens che è oriundamain da la Tschechia. La mancanza da perspectivas professiunalas veva avant otg onns pretendì dad ella da prender cumià da la famiglia e da sia figlia. Discurrer, discurriva Zuzanna Vinzens lura mo tschec e russ.

L’experientscha che la lingua è la clav per l’integraziun ha fatg era Polina Cavegn. Oriunda da Minsk en la Bielorussia discurriva ella mo russ. Oz discurra ella a chasa cun sia famiglia rumantsch, russ e tudestg. Ma era la mentalitad ha ella stuì emprender d’enconuscher pass per pass. «Pertge surrin ils Grischuns cura ch’els salidan in l’auter?» aveva ella sa dumandà. Oz, otg onns pli tard, ha ella la resposta.

Sper differentas istorgias persunalas tematisescha RTR las sfidas e las schanzas da l’integraziun, preschenta champs professiunals nua che quels dal lontan han chattà lavur e mussa però era co che differentas culturas han inspirà en ina tscherta maniera la cultura dal Grischun.