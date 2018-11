Per quest finale vegnan a preleger ils trais pli novs auturs da l’emissiun Impuls, numnadamain Carlo Beer, Sidonia Pazeller, Jessica Zuan e l’autura Myriam Pelican. Visitadras e visitaders pon udir texts novs e vegls, divertents e trists davart las rimas tranter las lingias (il tema dals DDL), sur dal scriver per surviver, sur da chignons ed autras frisuras, da sfendachavels u da glieud cun pail sin ils dents.

Er grazia a l’emissiun Impuls è la scena da litteratura rumantscha oz viva e vasta sco anc mai. Questa ultima ediziun da «Sin il viv!» metta perquai il focus sin l’aspect impurtant da la promoziun da «novAs auturas» che l’emissiun Impuls fa dapi il 1993. Las redacturas responsablas per ils Impuls, fin 2016 era quai Rita Uffer e dapi lura Flurina Badel, han numnadamain adina er ina funcziun da tschertgatalents. Pliras auturas e plirs auturs han fatg lur emprims pass litterars en il public cun scriver Impuls.

Uschia per exempel er Sidonia Pazeller (*1998), actualmain la pli giuvna autura d’Impuls, che vegn a preleger. La giuvna da Tarasp scriva pir dapi quest atun per l’emissiun Impuls. Per ses texts gioga ella gugent cun clischés e scriva adina cun ina buna purziun umur. Carlo Beer è creschi si a Sedrun e studegia reschissur e librettist da film a la Scola Auta d’Art. Era el na scriva anc betg ditg per Impuls e n’ha uschiglio anc mai publitgà ses texts, persuenter scriva el istorgias che van sut la pel.

Pli enconuschenta è la poetessa Jessica Zuan da Segl-Maria. Ella ha publitgà cun success ses emprim tom da poesias «L’orizi / La tempête» l’onn passà. Per l’emissiun Impuls scriva e publitgescha ella uss per l’emprima giada er texts da prosa: istorgias poeticas da ses mintgadi a Barcelona, là, nua che Jessica Zuan viva cun sia famiglia. La quarta autura da quest quartet empermettent è Myriam Pelican. Ella scriva ses Impuls en il dialect da Domat gia dapi l’onn 2011.

La turnea è publica, l’entrada libra. L’occurrenza ha lieu en il Haaratelier, Gassa Sutò 43a a Domat/Ems.