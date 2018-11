Inhalt

Medias 2018 - Impuls litterars «live» da Guarda

Il «Sin il viv!» sa ferma questa giada en l’iert da la Chasa Torel a Guarda. Qua prelegian las auturas Rut Plouda e Fadrina Hofmann ed ils auturs Plinio Meyer ed Arnold Spescha lur texts. Di per di, dapi l’onn 1993, emetta RTR en l’emissiun Impuls, in patratg per cumenzar il di.