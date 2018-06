Di per di, dapi l’onn 1993, emetta RTR en l’emissiun Impuls, in patratg per cumenzar il di. Dumengia, ils 3 da zercladur a las 16:30, sa ferma la turnea litterara a Savognin. Là prelegian las auturas Rina Steier, Dominique Dosch e Zegna Pittet-Dosch e l’autur Göri Klainguti lur Impuls.

La pli giuvna autura da quest quartet è Dominique Dosch da Tinizong. Gia cun 18 ha ella pudì publitgar ses emprim cudesch «Sindoria», in roman da fantasia, tar la Chasa Editura Rumantscha. Dapi lura ha ella publitgà surtut prosa curta ch’ella scriva era per ils Impuls cun bler entusiassem e gust d’experimentar. Dapi in onn fa la scolasta e schurnalista Zegna Pittet-Dosch da Cunter, ils emprims pass litterars en publicitad scrivend Impuls. Ses Impuls raquintan cun blera autoironia istorgias persunalas che tematiseschan co che l’atgna percepziun sa mida culs onns ed en passond era co che la regiun dal Surmeir è sa midada.

Gia dapi il 1998 pon ins udir texts da Rina Steier al Radio Rumantsch. L’autura da Savognin è stada engaschada en divers uffizis politics, tranter auter era sco deputada en il Cussegl grond. La promoziun da dunnas è adina stada impurtanta per Rina Steier ed uschia er adina puspè in tema en ses Impuls. Anc pli ditg che Rina Steier, numnadamain dapi l’entschatta da l’emissiun l’onn 1993, scriva il Puter Göri Klainguti per ils Impuls. El ha publitgà divers cudeschs e texts en gasettas, revistas ed antologias, uschia era per la gasettina «Il chardun». Ses texts èn raffinads e tschegnan adina cun umur sin pitschnas e grondas absurditads da nossa lingua e da noss mintgadi.

En la halla da construcziun da la Lainaria Uffer SA vegnan las trais auturas e l’autur a preleger vegls, ma era novischems Impuls, scrits aposta per il «Sin il viv!» a Savognin, che tractan tranter auter dal temp, d’aissas e da l'ir or per la roma.

Passa 9’000 Impuls durant ils ultims 25 onns

Di per di, dapi l’onn 1993, emetta RTR en l’emissiun Impuls, in patratg per cumenzar il di da las audituras e dals auditurs da radio. Istorgias vairas u bain inventadas. Texts alleghers, poetics, trists, experimentals, meditativs, critics e savens cun ina nota persunala. Cun ils onns èn ils Impuls quasi daventads in agen gener litterar rumantsch, e la rubrica ha survegnì ina impurtanta muntada en la promoziun da la litteratura rumantscha. Durant ils ultims 25 onns èn vegnids scrits, legids ed emess passa 9’000 Impuls.

La quarta lectura da «Sin il viv!» ha lieu dumengia, ils 29 da fanadur 2018 a las 16:30 en l’iert da la Chasa Torel a Guarda. Là legian Rut Plouda, Plinio Meyer, Fadrina Hoffmann ed Arnold Spescha Impuls che raquintan da turists ed d’auter zerclim. La turnea è publica, l’entrada libra.