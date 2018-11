D’aventuras da princessas da pantoflas, d’umans sco giats, d’eroxs dal jet-set u lura dals varsaquants poets ch’èn inspirads dals lais en Engiadin’Ota. Da quai raquintan ils novischems e vegls Impuls che Dumenic Andry, Sara Francesca Hermann, Bettina Secchi e Martin Cantieni vegnan a preleger «live» en la stiva da la famiglia da la scriptura Romana Ganzoni en la Chesa Gianzun a Schlarigna.

Questa prelecziun en in rom intim è er ina pussaivladad preziusa da tadlar il renumnà scriptur ladin Dumenic Andry ch’è oriund da Ramosch. El scriva Impuls gia dapi l’onn 2005 ed ina da sias publicaziuns da prosa curta e lirica è il cudesch Uondas. Dal rest ha Dumenic Andry quest onn survegnì il «Premi svizzer da litteratura» per ses tom da lirica Sablun. Plinavant vegn la Samedrina Sara Francesca Hermann a preleger en stiva a Schlarigna. Ella è actura, fa part da la cumpagnia da teater «Mummenschanz» e scriva dapi l’onn 2016 Impuls.

Era il segund um dal quartet empermettent – il Sursilvan Martin Cantieni – scriva dapi il 2016 per l’emissiun Impuls. Uschiglio studegia Martin Cantieni filosofia - la quala è era savens in tema en ses texts litterars. La quarta autura dal quartet che prelegia ses Impuls en stiva a Schlarigna è Bettina Secchi. Ella è oriunda da Zuoz, viva e lavura però dapi l'onn 1996 a Locarno. Per l’emissiun Impuls scriva ella dapi l’onn 2004 e quai cun magari in tic italianità.

La setavla ed ultima lectura da «Sin il viv!» ha lieu dumengia, ils 4 da november 2018 a las 10:30, durant ils «Dis da Litteratura» en il salun da coiffeur «Haaratelier» a Domat. Là legian Carlo Beer, Plinio Meyer, Myriam Pelican e Jessica Zuan Impuls che raquintan da las rimas tranter las lingias, dal scriver per il surviver, da la frisura da chignon u da glieud cun pail sin ils dents. La turnea che vegn moderada da Flurina Badel è publica, l’entrada libra.