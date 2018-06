En il decurs da l’emna passada ha Miriam Derungs battì set cuntracandidats a moda suverana. E quai er sch’ella ha giugà l’emprima giada in quiz al radio.

La Svizra saja per ella ina coola chaussa, la variaziun saja enorma, e cun excepziun dal mar hajan nus qua bunamain tut. E sch’ins saja a la riva dal Lai da Genevra possian ins schizunt avair il sentiment sco a la riva da la mar.

Miriam Derungs discurra tut las quatter linguas svizras, tudestg e rumantsch mintga di en sia classa bilingua, talian er adina puspè tras ses frar che viva a Roveredo. Ed il franzos sveglia cunzunt regurdientschas vid in viadi svizzer ch’ella ha fatg da matta.

Final dal Suisse Quiz

Mintgina da las quatter regiuns linguisticas da la Svizra ha eruì quest’emna ses candidat/sia candidata, e quellas quatter persunas vegnan a giugar l’emprim d’avust il final dal Suisse Quiz, quai en in’emissiun communabla da RTR, RSI, RTR ed SRF. Quell’emissiun vegn realisada en il studio da la chasa federala a Berna e vegn moderada da quatter moderaturs da radio enconuschents: Sven Epiney per SRF, Stéphane Gabioud per RTS, Davide Gagliardi per RSI e Ladina Schena per RTR. Quizmaster e coordinatura tranter las quatter linguas è la moderatura rumantscha Diana Jörg.

Suisse Quiz, il final – 1. d’avust da las 11.00 a las 12.00 sin RR, RSI Rete 1, RTS La Première, SRF1.

Suisse Quiz online

Anc enfin la fin da fanadur po dal rest mintgina e mintgin far il test, quant bain ch’el u ella enconuscha la Svizra, quai en il Suisse Quiz online sin RTR.ch. En mintga regiun linguistica po ina persuna cun in zic fortuna gudagnar en quel quiz 1500.- francs. Qua pudais vus giugar il quiz e cun 8 dretgas respostas far part a la concurrenza.

RR Suisse Quiz 2018