RTR envida a la premiera dal film da Casper Nicca. Il film «Samy Selvadi – Samuel Cantieni e sia libertad» è in purtret dad in um che viva – bain ponderà – ina vita selvadia, da la quala auters mo siemian.

Viver sia vita en in auto, senza in dachasa fix. Ir blut cun in skateboard cun 80 km/h giu dad in pass. Lavurar vi d’ina suga aut sur la terra per pender si reclamas. Ir cun in vehichel champester tras la Sahara dal Maroc. Quai è il mund da Samuel «Samy» Cantieni.

Tut sa mida

Creschì si a Farden en la Val Schons per suenter sa conquistar l’entir mund sco grond prà da giugar. Ma quest onn ha el cumplenì ses 40avel anniversari e tut sa mida. Samy selvadi fa midada, vesa per l'emprima giada ses num sin ina stgaffa da brevs. El marida e daventa bab.

Casper Nicca ha accumpagnà Samuel Cantieni durant in onn. «Samy Selvadi» è in purtret dad in um che viva – bain ponderà – ina vita selvadia, da la quala auters mo siemian. Samuel Cantieni vegn ad esser preschents durant la premiera il 01-11-2018, a las 20:00, en halla polivalenta a Donat. L’occurrenza è publica, l’entrada libra.