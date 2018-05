Durant il di naziunal da solidaritad per ils Rohingya, ils fugitivs da Myanmar ch’emprovan da surviver en in champ da fugitivs en il Bangladesch, vegnan voluntarias e voluntaris a prender encunter donaziuns en las unitads d’interpresa da la SRG SSR a Turitg, Cuira, Lugano e Genevra. Ina da las centralas da la collecta da telefon vegn endrizzada tar RTR a Cuira. Là èn voluntaris e prominenza (p.ex. Martin Candinas, Barbara Janom Steiner, Eveline Widmer-Schlumpf, Stephan Kunz, Martin Schmid, Thomas Roth, Martin Jäger, Seraina Ulber etc.) tuttadi al telefon.

Durant il di naziunal da collecta pon vegnir annunziadas donaziuns a partir da la damaun a las 06:00 enfin mesanotg via il numer da telefon gratuit 0800 87 07 07. Donaziuns pon ins era far da tut temp online via www.rtr.ch cun empustar in formular da pajament u directamain via www.glueckskette.ch.