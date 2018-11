Scriver è cool è in’istorgia da success. Gia per la 10avla giada porscha Radiotelevisiun Svizra Rumantscha (RTR) la pussaivladad a las scolas rumantschas e bilinguas da scriver gieus auditivs e da preschentar quels ad in public pli vast sin www.rtr.ch e sin las undas dal Radio Rumantsch.

Las istorgias vegnan scrittas en scola, ils temas elegian las scolaras ed ils scolars. Las ovras sin palpiri vegnan lura registradas e tagliadas ensemen cun in tecnicist en il studio dal Radio Rumantsch. La fin vegnan las istorgias dals scolars publitgadas sin www.rtr.ch/uffants ed emessas en il program dal Radio Rumantsch.

Envidadas da participar a questa offerta unica èn tut las scolas rumantschas e bilinguas da la scola primara e dal stgalim superiur. Registrads vegnan ils gieus auditivs l’enviern e la primavaira 2019 a Cuira. Il di da la registraziun porscha RTR in guid davos las culissas ed in sguard en il studio da televisiun. In’experientscha unica per il public giuven.

Da tut las annunzias vegn tratg la sort, uschia che tschintg scolas pon la fin finala participar a l’acziun.