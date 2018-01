L’emprima lectura da la turnea «Sin il viv!» ha lieu dumengia, ils 28 da schaner 2018, a las 16:00, en la Garascha Oberalp a Sedrun. Susi Rothmund, Gianna Olinda Cadonau, Jürg Gautschi e Leo Tuor prelegian novischems e vegls impuls davart sbufs e fitness, chadainas da naiv e cristals. Dumengia, ils 25 da favrer 2018, è l’agentura da reclama Geyst a Turitg ospitanta da «Sin il viv!». Plinavant fa la turnea ina fermativa il zercladur a Savognin, ed il fanadur 2018 legian auturas ed auturs ina tscherna d’impuls davart turists ed auter en l’iert da la Chasa Torel a Guarda. La turnea è publica, l’entrada libra e per finir la saira datti mintgamai in aperitiv preparà dals ospitants.

Passa 9’000 Impuls durant ils ultims 25 onns

Di per di, dapi l’onn 1993, emetta RTR l’emissiun Impuls, in patratg per cumenzar il di da las audituras e dals auditurs da radio. Istorgias vairas u bain inventadas. Texts leghers, poetics, trists, experimentals, meditativs, critics e savens cun ina nota persunala. Cun ils onns èn ils Impuls quasi daventads in agen gener litterar rumantsch, e la rubrica ha survegnì ina impurtanta muntada en la promoziun da la litteratura rumantscha. Durant ils ultims 25 onns èn vegnids scrits, legids ed emess passa 9’000 Impuls.