Guardar sport regiunal cun commentari rumantsch, e quai cumadaivlamain en stiva sin canapé ubain en viadi via telefonin? Grazia al livestream da RTR è quai senz’auter pussaivel. RTR mussa la fin d’october gist dus spectaculs sportivs sco video-livestream sin rtr.ch, facebook.com/rtr.ch u via HbbTV sin SRF1/SRF2.

Derby sursilvan da ballape

Producì cun in simpel bus da transmissiun, cun intervistas avant, durant e suenter ils gieus e cun commentari rumantsch. Dumengia, ils 28 d’october a las 14:00, mussa RTR live da Vella l’emprim derby sursilvan da ballape en terza liga dapi 12 onns. Ensemen cun RTR commentescha l’anteriur mister Svizra, Renzo Blumenthal, il gieu tranter il CB Lumnezia e la US Schluein Glion. Plinavant sa deditgeschan era ils trais «Sportissimos» da la fin d’emna dal tut al ballape regiunal. Uschia datti sonda, ils 27-10-2018, in «Sportissimo ballape regiunal» live da l’ex 18 a Mustér e dumengia vegnan ils «Sportissimos» emess directamain da Vella.

Derby engiadinais da hockey

Quasi senza pausa vai lura vinavant mardi, ils 30 d’october a las 20:00, cun il derby engiadinais da hockey live da San Murezzan. Qua è la dumonda: EHC San Murezzan u Cdh Engiadina? Durant las ultimas stagiuns ha adina l’EHC San Murezzan gudagnà il derby da la segunda liga. Forsa èsi uss ura per la revantscha dal Cdh Engiadina?

Dapli davart ils gieus sin www.rtr.ch.