Cun l'acziun «Missiun B» rapporta RTR davart il tema da la biodiversitad entaifer sias emissiuns e plattafurmas existentas, explitgescha ils connexs e porscha infurmaziuns cumplementaras. Ultra da quai mussa la «Missiun B» al public co ch'ins po promover activamain la biodiversitad a moda simpla.

La diminuziun da la biodiversitad stat en l'agenda il pli sisum, perquai ch'il tema è fitg actual ed impurtant. Rapports en las medias davart la mort d'insects e d'utschels sco era la spariziun da spezias e da lur spazis da viver fan tema e laschan savens enavos il public sulet e consternà. Cun l'acziun «Missiun B» tematisescha RTR a partir dals 20 da mars 2019 enfin settember 2020 la biodiversitad e dat a la populaziun ina pussaivladad da s'engaschar activamain per meglierar la situaziun.

Cun in'acziun participativa en il senn dal schurnalissem constructiv, che na descriva betg mo ils problems, mabain porscha era vias da soluziun pussaivlas, mussa la «Missiun B» al public ultra da quai co ch'el po s'engaschar activamain per mantegnair e promover la biodiversitad en Svizra. Tenor il motto «mintga meter quadrat quinta» vulan RTR, RSI, RTS e SRF, sustegnids da numerusas organisaziuns ed uniuns, crear il proxim in onn e mez uschè blera surfatscha biodiversa nova sco pussaivel. Las emissiuns e plattafurmas existentas tematiseschan en la televisiun, il radio ed online la biodiversitad ord vista da la scienza, economia e da la societad.

La plattafurma principala da l'acziun participativa «Missiun B» è la pagina-web missiunb.ch, nua che la surfatscha creada da nov vegn documentada. Tgi che sa participescha activamain a l'acziun, po registrar sin la plattafurma sia surfatscha cultivada e chatta là - a partir dals 18 da mars 2019 - infurmaziuns davart il tema. Ulteriuras infurmaziuns sa chattan a partir d’immediat sin rtr.ch/missiunb, il link avra en ina nova fanestra.

«Canorta» sco emissiun da kick-off

Tar RTR vegn la «Missiun B» lantschada cun ina «Canorta» da kick-off ils 20 da mars 2019 da las 11:00 enfin las 12:00 en il Radio Rumantsch. Tge è la biodiversitad insumma? Pertge dovri quella e co pon ins promover a moda durabla la biodiversitad en Svizra? A questas ed ulteriuras dumondas sa deditgescha la «Canorta» introductiva che vegn moderada da Ladina Schena-Zanetti, moderatura da RTR, ed accumpagnada da Hans Lozza, schef da communicaziun dal Parc Naziunal Svizzer. Plinavant planta RTR live durant la «Canorta» l’emprima surfatscha biodiversa che vegn registrada sin la pagina-web missiunb.ch, il link avra en ina nova fanestra. Impressiuns da la «Canorta» e dapli cuntegns biodivers èn da chattar sin tut ils chanals da RTR.

L'accent tematic «Missiun B» stat era en il focus da las occurrenzas da RTR en las regiuns, nua che pitschen e grond pon sa legrar d'in program multifar. Ensemen cun las visitadras ed ils visitaders da l'Agrischa a Zernez, da la MUMA ad Andeer, da la festa d'uffants a Laax sco era d'ulteriuras occurrenzas en l'entir Grischun creescha RTR cullas da sems u construescha chasettas da tgirallas.