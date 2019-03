RTR envida a la premiera dal film da Bertilla Giossi. Il film «Onn per onn pli paucs – l’exempel da la Val Medel» raquinta da la depopulaziun en Val Medel, da sperditas, schanzas e curaschi. Suenter il film discurran Rico Tuor e Stefan Forster davart il svilup demografic en las Alps.

Premiera: «Onn per onn pli paucs – l’exempel da la Val Medel»

L’onn 1965 surpiglia il scolast Linus Beeli las classas dal stgalim bass a Curaglia en Val Medel. En l’emprima classa ha el 25 uffants. Var 50 onns pli tard, dapi l’atun 2017, è la chasa da scola vida. Ils uffants da la val van or a Mustér a scola, ed er Evelina Giger, la davosa scolasta a Curaglia, va or da la val a dar scola. Ina sumeglianta sort ha la Societad da musica Medel/Lucmagn. Ils musicants e las musicantas mancan, l’october passà vegn la societad perquai schliada. Era tar la mastergnanza in maletg sumegliant. I mancan lavurers.

Nagina scola, nagina musica, mancanza da lavurers, trais fatgs ch’han tuts trais la medema raschun e consequenza: la depopulaziun. En tut las regiuns rumantschas è la populaziun sa sminuida ils davos onns, ma nagliur uschè ferm sco en la Val Medel. Ils davos 10 onns ha la vischnanca da Medel pers 17% da ses abitants. Oz vivan anc 366 persunas en la val.

Tge munta questa digren per quellas e quels ch’èn restads? Tge consequenzas ha la depopulaziun per la vita da mintgadi? Co resentan las Medelinas ed ils Medelins lur sort? Respostas en il film realisà da Bertilla Giossi.