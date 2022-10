Legenda: RTR

Fiera da Nadal a Domat

Sonda, ils 26 da november 2022, 14:00 – 20:00

La plazza dal vitg e las giassas da Domat porschan il conturn perfetg per in’atmosfera da Nadal patgifica. Diversas exposituras e differents expositurs èn da la partida – da delicatessas culinaricas or da la regiun, sur regals individuals da Nadal fin a lavurs d’artisanadi porschan ils stans bleras bellas chaussas per ademplir ils giavischs da las visitadras ed ils visitaders.

Fiera da Nadal a Flem

Dumengia, ils 11 da december 2022, 11:00 – 18:00

La terza dumengia d’Advent ha lieu la fiera d’advent tradiziunala a Flem Waldhaus. La fiera da Nadal porscha a las indigenas ed als indigens sco era a giasts da tut la regiun cun ina purschida multifara ed in’atmosfera festiva che dat a Flem er quest onn ina magia da Nadal tut speziala.

Tar il stan da RTR pudais Vus tranter auter As infurmar davart la purschida da radio, online, e televisiun.

Temp da Nadal è er temp da regals! Per quest motiv n’essan nus natiralmain betg cun mauns vids al lieu. Tge surpraisas che nus avain preparà per Vus chattais ora cun visitar noss stan a Domat ed a Flem.

Nus ans legrain gia oz da bleras visitas vi da noss stan e sin in bel temp d’advent.