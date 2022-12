La surpraisa è adina gronda, cura ch’in pachet arriva. Mintga di d’advent tira RTR la sort. Sche Vus essas s’annunziads ils davos dis, avais era Vus la schanza da survegnir in bel regal.

Co funcziuni?

Sche Vus essas s'annunziads per noss'acziun, lura po quai bain esser che Vus udis Voss num durant in dals 24 dis d'advent en noss program da radio. E mintgin da quests dis spetga in pachet cun bellas surpraisas.

Cura che Vus udis Voss num, telefonai entaifer 3 titels da musica sin il numer gratuit 0800 20 25 30. Uschiglio vegn il pachet d'advent dà liber ad insatgi auter.

Nus giavischain buna fortuna!

Ils pachets èn ìds a ...

audio Flurina Steger da Müstair gudogna il pachet dals 23.12.2022 01:52 min, ord RTR Audio dals 23.12.2022. Bild: RTR laschar ir. Durada: 1 minuta 52 Secundas. audio Rosa Riedi da Pardomat gudogna il pachet dals 22.12.2022 05:30 min, ord RTR Audio dals 22.12.2022. Bild: RTR laschar ir. Durada: 5 minutas 30 Secundas. audio Amanda Cavelti da Sagogn gudogna il pachet dals 21.12.2022 03:10 min, ord RTR Audio dals 21.12.2022. laschar ir. Durada: 3 minutas 10 Secundas. audio Tresa Livers da Breil gudogna il pachet dals 20.12.2022 04:24 min, ord RTR Audio dals 20.12.2022. laschar ir. Durada: 4 minutas 24 Secundas. audio Daniela Capaul da Lumbrein gudogna il pachet dals 19.12.2022 04:17 min, ord RTR Audio dals 19.12.2022. Bild: RTR laschar ir. Durada: 4 minutas 17 Secundas. audio Brida Dietrich da Cuira gudogna il pachet dals 18.12.2022 04:06 min, ord RTR Audio dals 18.12.2022. Bild: RTR laschar ir. Durada: 4 minutas 6 Secundas. audio Brigitta Gini da Champfèr gudogna il pachet dals 17.12.2022 02:43 min, ord RTR Audio dals 17.12.2022. laschar ir. Durada: 2 minutas 43 Secundas. audio Giana Caviezel da Martina gudogna il pachet dals 16.12.2022 02:08 min, ord Actualitad dals 16.12.2022. Bild: RTR laschar ir. Durada: 2 minutas 8 Secundas. audio Anita Barblan-Duschletta da Scuol gudogna il pachet dals 15.12.2022 02:07 min, ord RTR Audio dals 15.12.2022. laschar ir. Durada: 2 minutas 7 Secundas. audio Imelda Duff da Surrein gudogna il pachet dals 14.12.2022 02:49 min, ord RTR Audio dals 14.12.2022. Bild: RTR laschar ir. Durada: 2 minutas 49 Secundas. audio Martin Bott da Valchava gudogna il pachet dals 13.12.2022 04:35 min, ord RTR Audio dals 13.12.2022. laschar ir. Durada: 4 minutas 35 Secundas. audio Claudia Bauer da Weesen gudogna il pachet dals 12.12.2022 05:16 min, ord RTR Audio dals 12.12.2022. laschar ir. Durada: 5 minutas 16 Secundas. audio Corina Bott da Valchava gudogna il pachet dals 11.12.2022 03:16 min, ord RTR Audio dals 11.12.2022. laschar ir. Durada: 3 minutas 16 Secundas. audio Angela Carina Blumenthal da Vella gudogna il pachet dals 10.12.2022 02:52 min, ord RTR Audio dals 10.12.2022. laschar ir. Durada: 2 minutas 52 Secundas. audio Antonia Caminada da Vrin gudogna il pachet dals 09.12.2022 02:19 min, ord RTR Audio dals 09.12.2022. Bild: RTR laschar ir. Durada: 2 minutas 19 Secundas. audio Gerda Manning da Laax gudogna il pachet dals 08.12.2022 03:52 min, ord RTR Audio dals 08.12.2022. laschar ir. Durada: 3 minutas 52 Secundas. audio Pamela Schorta da Tschlin gudogna il pachet dals 07.12.2022 02:58 min, ord RTR Audio dals 07.12.2022. laschar ir. Durada: 2 minutas 58 Secundas. audio Luisina Casanova da Trun gudogna il pachet dals 06.12.2022 03:48 min, ord RTR Audio dals 06.12.2022. laschar ir. Durada: 3 minutas 48 Secundas. audio Caroline Maissen da Favugn gudogna il pachet dals 05.12.2022 02:59 min, ord RTR Audio dals 05.12.2022. laschar ir. Durada: 2 minutas 59 Secundas. audio Tiburzia Caminada da Vrin gudogna il pachet dals 04.12.2022 01:47 min, ord RTR Audio dals 04.12.2022. Bild: RTR laschar ir. Durada: 1 minuta 47 Secundas. audio Emilia Capeder da Duin gudogna il pachet dals 03.12.2022 01:51 min, ord RTR Audio dals 03.12.2022. Bild: RTR laschar ir. Durada: 1 minuta 51 Secundas. audio Reto Dietrich dad Andiast gudogna il pachet dals 02.12.2022 01:52 min, ord RTR Audio dals 02.12.2022. Bild: RTR laschar ir. Durada: 1 minuta 52 Secundas. audio Carmen Lamprecht da Santa Maria gudogna il pachet dals 01.12.2022 01:03 min, ord RTR Audio dals 01.12.2022. Bild: RTR laschar ir. Durada: 1 minuta 3 Secundas.

A la tschertga dal pachet d'advent