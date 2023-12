La surpraisa è adina gronda, cura ch’in pachet arriva. Mintga di d’advent tira RTR la sort. Sche Vus essas s’annunziads ils davos dis, avais era Vus la schanza da survegnir in bel regal.

Co funcziuni?

Sche Vus essas s'annunziads per noss'acziun, lura po quai bain esser che Vus udis Voss num durant in dals 24 dis d'advent en noss program da radio. E mintgin da quests dis spetga in pachet cun bellas surpraisas.

Cura che Vus udis Voss num, telefonai entaifer 3 titels da musica sin il numer gratuit 0800 20 25 30. Uschiglio vegn il pachet d'advent dà liber ad insatgi auter.

Nus giavischain buna fortuna!

Ils pachets èn ids a ...