Uss pudais puspè as legrar, uffants da la Surselva: Vus spetgan 2 dis da gieu e divertiment enturn il lac da Laax. Igl è Festa d’uffants! Smincar, tadlar paraulas rumantschas en la tenda, in labirint da bartga, in teater da figuras ed ulteriuras attracziuns. RTR ed ÖKK preschentan la festa d’uffants Laax, ils 21 e 22 da fanadur.