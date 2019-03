In sponsoring tar il Radio Rumantsch è la via directa tar Voss client.

RTR sustegn la vita socioculturala en la Svizra rumantscha ed è en contact cun ses public. Radio Rumantsch emetta ses program 24 uras a di. Ils sponsurs han la pussaivladad da preschentar lur interpresa, lur product e lur servetschs en in rom optimal ed exclusiv e qua tras rinforzar lur image ed il grad d’enconuschientscha tar rumantschas e rumantschs.

Avant e/u suenter in’emissiun, durant l’avis sin noss program, per emissiuns da

sport u occurrenzas ubain sco donatur da premis per concurrenzas – i dat pliras pussaivladads per sponsoring tar RTR.

Co quai pudess tunar pudais Vus tadlar qua:

Per mintga gruppa en mira porscha il Radio Rumantsch pussaivladads da sponsoring sin mesira.

Avais Vus dumondas areguard in sponsuradi? Gugent stat Diana Jörg Spescha a Vossa disposiziun per ina cussegliaziun individuala.