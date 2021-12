Nus giavischain a vus tuttas e tuts bellas festas da Nadal e tut mo il meglier per l'onn nov. Grazia fitg per avair accumpagnà nus tras il 2021, per voss resuns, ils bels ed ils critics, per nunemblidaivlas experientschas ed inscunters e per la fidanza. Nus ans legrain sin il 2022 ensemen cun vus tuttas e tuts.

Voss team RTR