Informatichers ed informaticras da la tecnica da sistems èn responsabels per l’installaziun e la tgira da sistems d’informatica. Els/ellas elegian la hard- e software adattada per lur incumbensaders ed installeschan alura il PC, ils squitschaders ed ils servers als plazs da lavur. Els/ellas configureschan servetschs sco lubir access u far regularmain in backup per che las datas na giajan betg a perder. Lur incumbensa è medemamain da segirar las raits e d’eliminar disturbis. Quai pretenda fitg bunas enconuschientschas dals apparats e da las applicaziuns che vegnan duvrads en lur interpresa. Per garantir che tut ils sistems sajan adina accessibels vegn era resguardà en la planisaziun eventualas fluctuaziuns d’utilisaziun ed accumulaziuns d’access.

Legenda: Emprendist d'informatica. RTR