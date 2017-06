Lavuratori FAR MEDIAS

Il lavuratori dat a persunas che vulan far in praticum u che s'interessan per ina plazza la pussaivladad d'emprender a conuscher la chasa RTR. La finamira è da far ina contribuziun per radio u in film per multimedia, da sclerir dumondas persunalas e da sa recumandar sco futurA collavuraturA.

Esser in di schurnalista u schurnalist tar RTR Il lavuratori FAR MEDIAS sa drizza a: Persunas che han gust ed interess per il mund da medias (radio, TV e multimedia).

Absolventas da la maturitad gimnasiala u maturitad professiunala che s'interessan per in praticum u stage è il lavuratori obligatori e vala sco emprim pass per sa recumandar sco futura praticanta e proxim stagiaire.

Interessents cun ina scolaziun solida ed experientscha da lavur, che tschertgan ina plazza sco redactura u moderatur porscha il lavuratori in’invista en la lavur dal mintgadi schurnalistic e furnescha bleras infurmaziuns per in’eventuala decisiun da midar professiun. Program dal lavuratori FAR MEDIAS in curt input teoretic “Tge è schurnalissem?”

lavur individuala: producir ina contribuziun/novitad da radio

lavur en gruppa: producir ina contribuziun/film per multimedia

discurs persunal (intervista) ed elavurar in questiunari (savida generala)

infurmaziuns sur da las pussaivladads da lavur che RTR porscha

gentar cuminaivel Datas

2 giadas l'onn / matg e november

ina sonda da las 8.30 – 17.30

Ils proxims lavuratoris FAR MEDIAS han lieu:

18 da november 2017

26 da matg 2018

17 da november 2018 Lieu en chasa RTR, Via da Masans 2, Cuira Cundiziuns vegliadetgna almain 18 onns

min. 4 / max. 8 participantas e participants

il lavuratori far medias è gratuit

annunzia giavischada fin il pli tard duas emnas avant il lavuratori Organisaziun post da scolaziun e furmaziun

prisca.bigliel@rtr.ch ed uorschla.campell@rtr.ch