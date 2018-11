Dumondas a Sergio Guetg, manader moderaziun

Tge rolla ha il moderatur da radio tar RTR?

Legenda: Sergio Guetg, manader moderaziun. RTR

En emprima lingia sto el manar tras l’emissiun, accumpagnar ils auditurs e las audituras e procurar per ina bun’atmosfera. Plinavant sto el render l’attenziun sin las differentas contribuziuns da l’emissiun e metter quellas en in context sco per ex. declerar tge che suonda ubain explitgar chaussas pli cumplitgadas. Er ina lavur dal moderatur è da manar discurs live cun giasts u redacturs en il studio. Sco tar la televisiun è il moderatur er tar il radio in liom, ina punt tranter la lavur dals/da las redacturs/as ed ils/las auditurs/as.

Quant fitg influenzescha il moderatur da radio in’emissiun?

D’ina vart influenzescha el fitg ferm l’emissiun perquai ch’el/ella sto dar bler da sa sez. Il moderatur ha gea er in connex cun il tema, las emoziuns e declera cun agens pleds. Da l’autra vart sto el era adina mantegnair ina neutralitad, in equiliber schurnalistic. Quai vul dir, el na dastga betg simplamain dir sia opiniun. E tuttina è si ‘influenza gronda perquai ch’el sto dar uschè bler da sa sez per esser autentic – quai è l’A e l’O dal/da la moderatur/a da radio.

Co è questa professiun sa midada ils davos onns?

Igl è vegnì tut pli spert e pli hectic. Ozendi han ins er auters meds. A l’entschatta na savev’ins p. ex. betg simplamain guardar suenter en l’internet sch’i era da preschentar nova musica. Là eri da tadlar bain, sa fidar sin l’atgna ureglia e dir l’atgna impressiun. Insumma l’entir svilup tecnic ha purtà ina massa pussaivladads sin quest sectur. In exempel: Sch’il moderatur auda in bel tun en ina contribuziun po el tagliar ora quel e laschar ir ordavant per far gust ubain er pli tard sch’i va a prà.

Co vesa in tipic di da lavur dal moderatur da radio ora?

Tipics dis da lavur na datti betg. Ins lavura fitg irregular. Ils ins vegnan la damaun/la notg da las duas a preparar, auters a las set e puspè auters lavuran la saira fin a las nov u las diesch. Plinavant lavuran ils/las moderaturs/as er las fins d’emna ed i dat mintga di auters temas. E tuttina datti tschertas regularitads: P. ex. avain nus mintga di emissiuns da musica, uschia ch’il moderatur sto er adina savair tge ch’è actual u nov, tge ch’ è in hit e tge in classicher. Er la collavuraziun cun ils/las producents/as ed ils/las redacturs/as è insatge che sa repeta mintga di. Saja quai da sclerir cun las producentas tge ch’è tema en l’emissiun ubain da sclerir cun in/ina redactur/a tge che la contribuziun tracta per savair dar il context als/a las auditurs/as.

Tgeninas èn las bellas varts da questa lavur e tgeninas las main bellas?

Fitg bel è la gronda libertad e spazi per creativitad ch’ins ha. Las contribuziuns e la musica èn bain dadas, ma tge ch’ins fa lura londerora, là pon ins esser fitg creativ – i na dat bunamain nagins cunfins. Lura pon ins tadlar blera musica durant las emissiuns ed ins è adina al puls dal temp. Gist sch’ins moderescha emissiuns d’actualitad san ins tge che curra e passa. Segir er ina bella vart da la lavur sco moderatur è da lavurar cun la lingua. Ina vart in pau main bella è il fatg che tut è daventà pli spert e pli hectic. Quai vul dir ch’ins ha adina pli pauc temp per magari er elavurar insatge pli profund. Lura datti natiralmain era adina in tschert squitsch, magari da temp ubain er perquai ch’ins sa che millis u dieschmillis persunas audan quai ch’ins di. Ma quai è da persuna tar persuna different ed uschia n’er betg exnum in dischavantatg.

Tge premissas sto la persuna ademplir che s’interessescha per questa plazza?

Ses interess ston esser fitg vasts ed el/ella sto avair ina gronda savida generala perquai ch’ils temas èn fitg differents. L’auditur remartga numnadamain sch’in moderatur raquinta d’insatge da quai ch’el n’ha nagina idea. Plinavant sto el era s’exponer gugent perquai ch’il moderatur dat ina gronda part da sa sez. Latiers tutga er da savair s’exprimer bain ed avair ina tscherta segirtad da sa sez. Ina premissa ch’ins na po betg influenzar sez è l’atgna vusch. Sche quella è buna per moderar al radio decidan profis. E la finala ston ins era savair lavurar sut squitsch ed esser pront da lavurar irregularmain.

Tge perspectivas professiunalas ha il moderatur da radio tar RTR?

La perspectiva è da daventar in di manader dal team da moderaturs. Dentant moderatur n’èn ins betg davent da l’emprim di en chasa. Per il pli lavur’ins avant sco redactur da radio che fa contribuziuns. Pertge er la lavur da moderatur è schurnalissem e la lavur sco redactur dat la basa schurnalistica ch’è necessaria. Uschia han ins er in sentiment per las contribuziuns, per la lavur che stat davostiers sco er per las sfidas dal redactur. Entaifer la lavur da moderaziun datti pliras pussaivladads: D’ina vart il vial d’accumpagnament cun istorgias in pau pli lomas, cun musica e gieus. Da l’autra vart stat lura la moderaziun da l’actualitad, la moderaziun schurnalistica che tracta l’actualitad politica, sportiva u culturala. Vitiers vegnan emissiuns da sport ch’ins po moderar ubain ch’ins po insacura er midar tar la televisiun sco moderatur. Ina perspectiva è er ch’ins ha in job ch’è mintga di auter, ins cumenza mintga di tar nulla e po far mintga di insatge anc meglier ch’il di avant. E natiralmain ch’il moderatur dad RTR ha tut tenor er la pussaivladad da lavurar tar SRF.