Dumondas a Mirco Manetscha, manader Minisguard/Battaporta

Tge rolla ha il redactur da Minisguard / Battaporta?

Legenda: Redactur Minisguard / Battaporta Mirco Manetsch. RTR

Il redactur da MSG / BB ha en sasez exact la medema funcziun sco il redactur da radio e da televisiun. El ha da purtar istorgias e temas relevants en la sesida e metter enturn els uschia ch’igl è capaivel. La differenza tar redactur da radio e televisiun è ch’il redactur da multimedia lavura in pau cun tut e betg principalmain cun tun ni cun maletg. Vitiers vegn en la sparta multimedia era anc la furma da text. Il redactur da multimedia è pia pli cumplets en sia lavur. Plinavant na sto el betg mo producir sia contribuziun mabain er publitgar ella online e far reclama per ella.

Quant fitg influenzescha il redactur da multimedia in’emissiun?

Quai dependa per part dal redactur; co vesa el il mund, tge è per el relevant e tge tema propona el en la sesida da redacziun. Pli gronda è l’influenza dal redactur multimedia en la moda e maniera co el realisescha sia contribuziun. Là hai grond spazi per creativitad, davent da la furma plitost seriusa fin la furma legra e sperta u trista e plauna. Lura ha el er la pussaivladad da vender resp. da far reclama persunalmain per sia contribuziun, saja quai sur «PlayRTR» ni er sin la pagina d’internet e sin facebook. Ed er sche las lavurs dal redactur multimedia èn principalmain per il vectur online cuntaschan quellas en il futur segiramain anc in pli grond public che radio e televisiun.

Co è questa professiun sa midada ils davos onns?

Quella è sa midada fitg. All’entschatta metteva il redactur multimedia simplamain texts da pressa, magari ina fotografia e lu anc la contribuziun vitiers sin la pagina d’internet. Pia, la persuna ch’empleneva la pagina d’internet. Quellas persunas datti anc adina. Il redactur multimedia dad oz perencunter producescha sez contribuziuns en furma da text, video e tun. El n’è betg dependent d’in temp d’emissiun sco tar il radio e tar la televisiun. Sche sia contribuziun è finida a las duas suentermezdi po quella ir immediatamain online ensemen cun in tweet ni in post sin facebook. El è pia fitg datiers da la glieud e vegn er a star en il center d’ina chasa da medias en il futur perquai ch’i vegn consumà pli e pli bler medias en quella furma, pia online.

Co vesa in tipic di da lavur dal redactur multimedia ora?

Il di d’in redactur da multimedia è differents tut tenor en tge redacziun ch’el lavura. Savens lavura el dentant cun video e lura savess in di veser ora uschia: Cura ch’il tema e fixà, èsi da far retschercas ed organisar la contribuziun, vul dir far giu termins e planisar scenas. Lura ir a filmar ubain ir per ils tuns e suenter tagliar e far la contribuziun. Cura che quai è fatg èsi da metter online il product e far reclama sin tut ils vecturs pussaivels (twitter, facebook eav.). Pil pli n’èsi dentant betg pussaivel da realisar tut quai entaifer in di. Gist per il vectur online èsi impurtant dad esser sperts. Ma esser sperts n’è betg tut, la qualitad sto adina constar. Perquai sto il redactur multimedia anflar l’equiliber tranter producir spert per esser actuals ma tuttina far las retschercas necessarias.

Tgeninas èn las bellas varts e tgeninas las main bellas varts da questa lavur?

Legenda: Mirco Manetsch moderescha en il studio. RTR

Il pli bel è da savair raquintar istorgias, betg paraulas mabain istorgias cun fatgs davostiers. Quai èn chaussas ch’interesseschan la glieud ed il product dal redactur multimedial duess tschiffar il public emoziunalmain ma er mussar e declerar ad el insatge nov per ch’el sappia far in’atgna opiniun en chaussa. Main bel è ch’il redactur multimedial n’è betg exclusivs sco il radio rumantsch e la televisiun rumantscha. Quai vul dir, el cumbatta cun auters vecturs gronds sco Watson, 20 minutas ni Tages Anzeiger. Là è la difficultad dad anflar il punct che sa differenziescha da quels e la dumonda cura purtar il cuntegn. Quai dat magari in pau in squitsch da temps.

Tge premissas ston persunas ademplir che s’interessescha per questa lavur?

D’ina vart ston ellas avair interess dad observar critic tge che curra e passa ed avair in grond tschaffen da raquintar istorgias. Da l’autra vart ston ellas avair in’affinitad tecnica sco era tar audio, video e text. Plinavant sto la persuna era pudair lavurar sut squitsch ed esser pronta da lavurar irregularmain.

Tge perspectivas professiunalas ha il redactur multimedia tar RTR?

Il redactur multimedia ha per il mument las pli grondas perspectivas. Quai per il motiv che multimedia è là nua che tut las pussaivladads da far medias vegnan ensemen. E sch’in redactur vegn da far tut quai bain, ha el ina massa variantas che stattan a disposiziun per sa sviluppar. Lura ha el era la pussaivladad da vegnir direct en contact cun ils consuments sur las medias socialas e survegn feedbacks directs. Il redactura multimedial stat oz en sasez en la porta a las medias dal futur.