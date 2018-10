RtiR funcziuna uschia: Ti fas material creativ. Ti s’annunzias tar RtiR. Ils responsabels da RTR e Ti sviluppais ensemen vinavant tes material: Dovras forsa in auter microfon per la registraziun? Co fissi da filmar enstagl da “be” fotografar? Tge musica pon ins prender per in podcast? E la finala cumpara tes material tut tenor sin tv, radio, online, social – ils chanals da RTR.

Tge cuntegns?

RtiR è da principi avert per tuts cuntegns medials che fan gust al public. In podcast davart il ballapè en Surses…pertge betg? In video che mussa la via dal Rein da sia tgina fin a Cuira en 5 minutas…clar! Ina ritscha da fotografias sco video da tuts nums inscrits sin las chasas engiadinaisas cun mess speras fotos che mussan tge ch’il num signifitga…era pussaivel.

Essend la SSR SRG ina chasa da medias electronicas è il focus sin video ed audio. Quai na sclauda dentant betg ritschas da fotos – per exempel – che pon vegnir sviluppadas vinavant tar videos infurmativs, delectants u forsa meditativs.

Cuntegns pon esser tut quai che po delectar il public e dar ad el ina plivalur. Pia era quai che nescha ord Tias ideas.

Co vegn collavurà?

Las ideas ed ils cuntegns vegnan da Tai! RTR stat a disposiziun cun cussegliaziun e material tecnic. Quai è il principi da RtiR. Pli en detagl vesa ina collavuraziun ora uschia:

Tema / cuntegn

Avant la producziun vegn il tema discutà. I va en emprima regla per erruir sch’il cuntegn correspunda a las reglas publicisticas da RTR / SRF. Producziun sco tala

Ti laschas liber e fas quai che Ti fas! Las responsablas RTR dattan sustegn sin dumonda (telefon, whatsapp, etc.) Feedback

Las responsablas RTR fan ina runda da feedback da Tia producziun. I va per tge ch’ins pudess tut tenor midar / sviluppar enavant. Ti adatteschas tut tenor il product e lura va il product en ina segunda runda da feedback. E.u.v. fin ch’il product è finì. Surdada per publicaziun

Ti tramettas il product finì en furma electronica tar las responsablas RTR che guardan lura per la publicaziun.

E mes chanals privats – Insta, youtube, FB?

RTR publitgescha tes material sco emprim sin ses chanals. Suenter fissi cool, sche Ti pudessas mussar quai tut era a tes followers cun in pitschen avis “#ff @rtrsrg”.

E tge datti persuenter?

RtiR survegn da Tai novs cuntegns e novas ideas. Ti survegns da RTR material tecnic e cussegliaziun nua ch’i fa da basegn e Ti la damondas. In pitschen obulos per producziun è era pussaivel.

