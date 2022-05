Radio RTR sendet 24 Stunden in rätoromanischer Sprache. Einzelne Informationssendungen werden von SRF übernommen. Das Programm von Radio RTR richtet sich an ein breites Publikum: vielseitige Unterhaltung, lokale bis internationale Informationen, Sportberichte und während 24 Stunden ein Musikprogramm, das von aktueller Unterhaltungsmusik über Schlager, Volksmusik bis zu Oldies reicht. Als Spezialität bringt Radio RTR auch authentische Musik aus der Svizra rumantscha in all ihren Schattierungen, von Chorgesang über Brass bis Pop und Rock. Nicht selten handelt es sich um Eigenaufnahmen, die darum exklusiv auf Radio RTR zu hören sind.

Der Gesamtaufwand für die täglichen Nachrichten und die tagesaktuellen Informationssendungen beliefen sich 2021 auf rund 4.2 Mio. Franken.

Die Kosten für Radio RTR (ohne Information) beliefen sich 2021 auf 2.5 Mio. Franken.