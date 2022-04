Set emnas avant las proximas votaziuns n'èn las Svizras ed ils Svizzers anc betg s'occupads cun las votaziuns dals 15 da matg. Quai mussa la retschertga da l'institut gfs.berna. Tuttina datti emprims trends per las trais fatschentas federalas.

In cler Gea per midar la «lescha da transplantaziun»

Sche la populaziun avess gia votà ils 18 da mars 2022, avess il suveran svizzer approvà tut las trais iniziativas che vegnan a l'urna en set emnas. 63% da las votantas ed ils votants avessan approvà l'iniziativa per la «lescha da transplantaziun». Per l'iniziativa «finanziaziun Frontex» fissan medemamain 63% da las Svizras e Svizzers stads. Er in Gea avessi dà per midar la «lescha da film» e quai cun 59%.

Gea per l'iniziativa per midar la «lescha da transplantaziun»

Ils aderents da l'iniziativa per midar la «lescha da transplantaziun» cumenzan il cumbat da votaziun cun in avantatg. Lur arguments na persvadan betg mo ina clara maioritad, els paran da posseder l'argument ch'è per il mument il pli effectiv. Relevants èn en emprima lingia trais arguments:

Svizras e Svizzers doneschian memia paucs organs.

La promoziun statala da la donaziun d'organs salva vitas.

La nova schliaziun duai levgiar a confamigliars da far decisiuns per la persuna sparta.

La vart dals adversaris para da persvader pli pauc. Ils arguments ch'i saja ina decisiun persunala da donar organs e ch'i saja problematic da prender organs d'ina persuna che n'ha betg approvà quai ordavant, na chattan nagina maioritad.

La «finanziaziun Frontex» fiss approvada

Fertant che 63% da las participants ed ils participants fissan per la «finanziaziun Frontex», èn total 52% persvas che l'iniziativa vegn approvada. Tar questa fatschenta è il foss da vegliadetgna fitg grond. Persunas pli giuvnas èn marcantmain pli criticas vers l'iniziativa che persunas pli veglias.

Tar questa fatschenta n'è la furmaziun da l'opiniun dentant anc betg uschè lunsch – quai cunzunt tar ils giuvens. Be radund 44% da las participantas e dals participants han gia in'opiniun tscherta. Quai munta che la campagna da votaziun ha anc bunas schanzas da midar opiniuns tar quellas persunas che n'èn anc betg segiras.

Maioritad vul midar la «lescha da film»

La midada da la «lescha da film» è ferm dependenta da la lingia politica. Sulet simpatisantas e simpatisants da la PPS e persunas che na fidan betg a la regenza refusan quella. Nunspetgà è che – malgrà la parola Na da la partida mamma – èn las aderentas ed ils aderents da la PLD per la gronda part per l'iniziativa. Ils electorats da las autras partidas suondan dentant a las parolas da lur partidas mamma. Cleramain per ina midada da la lescha èn persunas damanaivel a la Verda e la Partida socialdemocratica.

Qua dat en egl che surtut las dunnas, persunas sur 40 onns, participantas e participants da regiuns urbanas e persunas che discurran in linguatg latin èn per il pli per l'iniziativa.