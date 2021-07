Badigliada per nov bajetg da la Hamilton a Domat

La Hamilton Panaduz SA è sin curs d’expansiun. Mo trais onns suenter ch’ella ha bajegià ses edifizi nov a Domat, construescha l’interpresa da tecnologia gia in segund edifizi sin il medem areal. Quei per augmentar il spazi da producziun e per dar dumogn a la gronda dumonda, cunzunt suenter tecnologia medicinala.

In segund edifizi muntass era tranter 200 enfin 300 novas plazzas da lavur.

Tenor Mario Cavigelli, il president da la regenza grischuna, saja il chantun fitg cuntents cun quest svilup:

Ensemen cun la vischnanca da Domant saja la regenza sa stentada ils ultims onns da promover Domat sco lieu da producziun e plaz da lavur. Il pass da la Hamilton mussia che quellas stentas hajan purtà fritg.

Il CEO Andreas Wieland è persvadì da la strategia d'expansiun da la Hamilton:

Las lavurs da construcziun duajan esser a fin il 2023. Il project custa total 42.5 milliuns francs. Gia planisà è in terz edifizi en il medem lieu a Domat – termins concrets n'èn però betg anc definids.

Impressiuns da la badigliada