Regiun Malögia

Votantas e votants da la regiun Malögia decidan davart l’iniziativa per in center da sport sin glatsch. Quella pretenda che la regiun piglia per mauns da construir e gestiunar in tal center – damai che las singulas vischnancas na pon betg far quai. La conferenza dals presidents cusseglia d’approvar l’iniziativa e d’adattar ils statuts da la regiun, per ch’ella saja abla da far ils proxims pass per in center da sport sin glatsch. A la regiun Malögia fan part las vischnancas da l’Engiadin’Ota e da la Bregaglia.