La Banca Chantunala Grischuna po nudar in gudogn da record per l'onn passà. Il resultat da las fatschentas munta a 202,9 milliuns francs. Quai è in augment dal gudogn da passa 12%, cumpareglià cun il 2020.

Sco la Banca Chantunala Grischuna ha communitgà, paja ella grazia al gudogn ina pli auta dividenda. Ella vegn d'auzada per 6,25% sin 42,50 francs. Er il chantun Grischun po spetgar var 5,3 milliuns francs dapli che l’onn passà. Vitiers ha la Banca Chantunala Grischuna er augmentà il 2021 il dumber da collavuraturas e collavuraturs, quai per 27 unitads da persunal.

Ils davos onns ha la banca mintgamai fatg gudogns da tranter 180 e 186 milliuns. Per l’onn da fatschenta 2021 datti in record da gudogn, cun ils 203 milliuns. Tenor il directur da la banca, Daniel Fust, datti plirs motivs per quest resultat fitg positiv. Surtut hajan els profità da la buna situaziun sin las fieras d’aczias.

Nus avain midà noss model da fatschenta uschia, ch’il retgav principal n’è betg pli sulet ord la fatschenta cun tschains.

Uschia ha la banca pudì profitar da la buna situaziun sin la fiera d’aczias e fatg bler gudogn cun lur investiziuns. Da quest bun resultat profitescha dentant betg sulet la banca. Ils possessurs da scrits da participaziun survegnan cun 42,50 francs in’auta dividenda ed il chantun Grischun survegn in pajament da 92,6 milliuns.

Sguard positiv en il futur

Per l’onn da fatschenta 2022 spetga la direcziun da la banca era in bun resultat, dentant betg in onn da record. I vegn quintà cun in gudogn da radund 195 milliuns francs. Cun in resultat da record sco quest onn, nua che la situaziun sin las fieras d’aczias erian talmain bunas, possian ins strusch quintar. Ma sche quai giaja bain, vegnian ins il 2022 cun il gudogn datiers dals 200 milliuns francs.