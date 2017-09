50 onns Regiun Surselva – Uffizi da stumadira e concurs

Dapi l’onn 2010 è era l’uffizi da stumadira e concurs sut il tetg da la Regiun Surselva. Ca. 3’500 scussiuns per onn vegnan tractadas.

Dapi l’onn 2016 n'enconuscha il Grischun betg pli circuls, mabain mo pli 11 regiuns. Cun quella midada è era l‘organisaziun dals uffizis da stumadira e concurs vegnida midada. Davent dals 1 da schaner 2016 è quai in'incumbensa da las regiuns.

Per onn han ils collavuraturs da l'uffizi da tractar circa 3'500 scussiuns e 10-15 concurs. Per gronda part sajan quai concurs da persunas privatas u iertas refusadas, concurs d'interpresas dettia mo 2-3 per onn.

Blers contacts e bunas gnervas dovri per quella lavur

Tenor il manader da l'uffizi Albert Chistell saja fitg impurtant d'enconuscher bleras persunas. Era d'avantatg sajan bunas gnervas per restar ruassaivels sche clients da l'uffizi discurrian in pau dad aut, perquai ch'els n'èn betg cuntents cun las soluziuns da l'uffizi. Impurtant saja er da restar professiunal. Els stettian tranter duas partidas e fetschian mo quai che la lescha preveda.

