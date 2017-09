Festa da giubileum è gartegiada

La turnea e la festa populara per il giubileum da 50 onns Regiun Surselva è gartegiada. Var 1000 persunas han visità ils concerts, e la chasa da la Regiun Surselva ch'è vegnida battegiada.

L'aura è stada fitg bella e perquai manegia l'organisatur da la festa da giubileum e manader dal Center da furmaziun Surselva, Peter Kreiliger che sontg Peder haja manegià bain cun els. Ma era ils visitaders sajan vegnids. I saja grev da calcular quants visitaders che vegnian. «I n'è betg stà ina occurrenza cun gronds puncts culminants mabain ina occurrenza per preschentar ils servetschs da la regiun e laschar sa preschentar ils scolars e laschar far musica quels e quai n'è betg insatge ch'attira la glieud sco ina parada da schlagher», manegia Peter Kreiliger. Ch'i na saja betg stà tut occupà saja forsa gist stà bun. La finala saja prest tut vegnì organisà cun ils collavuraturs e sche tut fiss stà plain avessan els forsa gì bregia. Perquai è Peter Kreiliger fitg cuntent cun il dumber da visitaders ch'el stimà sin var 1000.

Preschentar tge che la regiun fa insumma

I saja segir stà bun da gist prender il giubileum sco chaschun da sa preschentar a la populaziun. Ils blers enconuschian la Regiun Surselva per il pli pervi dals satgs da rument verds, manegia Peter Kreiliger. Ussa hajan els gì la pussaivladad da laschar ir tras la chasa che la Regiun Surselva ha cumprà avant var in onn e mez e mussar tge purschidas che tutgan tut tar la Regiun Surselva. Uschia ha quai era da per bain inqual visitader in "aha" cura ch'els han vis tge che vegn organisà entras la Regiun Surselva ch'occupa ussa 120 collavuraturs.

La «Casa Surselva»

Ina surpraisa hai dà cun al scuverta dal num da la chasa che la Regiun Surselva ha cumprà avant var in onn e mez da la REPOWER. Il president da la Regiun Surselva, Ernst Sax è cuntent cun la Regiun Surselva.

La presidenta da la regenza grischuna Barbara Janom Steiner ha pudì tagliar il bindel tar la chasa cun il nov num. Sco Barbara Janom Steiner ha ditg saja la Regiun Surselva in bun exempel per la collavuraziun en la regiun.

