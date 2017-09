Giuvenils van sin turnea per la Regiun Surselva

Per il giubileum da la Regiun Surselva van 15 giuvenils dal center da furmaziun Surselva sin turnea. Tut en tut visitan els 4 da las 17 vischnancas. Il cumenzament han els fatg a Sedrun.

Accumpagnà els han il manader da fatschenta dal center da furmaziun Surselva Peter Kreiliger ed il manader dal program David Flepp. Sin il plaz scola han ils giuvenils creà Street-Art-Performance. Els han scrit fatgs e cifras da la Regiun Surselva cun in spray da cridas.

Integrar la populaziun

Plinavant han els fatg trais dumondas sur da la Regiun Surselva a glieud sin via. Sco Sarina Tonoli da Laax e Shania Ardüser da Laax han ditg ad RTR, hajan ils blers pudì respunder las dumondas. Ina persuna haja dentant pretendì che Sedrun n'appartegnia betg a l’organisaziun da Regiun Surselva.

L'avantmezdi han ils giuvenils preschentà la chanzun «il tun da la regiun» sin il plaz scola. Cun questa chanzun pon ils giuvenils exprimer tge che la Surselva munta per els. Sco Sarina Tonoli di, hajan els gia survegnì la melodia (dad Ivo Orlik) ed hajan uschia be anc stuì scriver in text. Ella di ch’ella sunia en ina gruppa; ed era Svenia Tuor da Breil suna e chanta dapi sis onns en ina gruppa. Questa lavur na saja perquai betg stada autra che quai ch’ella fetschia en sia gruppa da musica.

Scolars visitan 4 da las 17 vischnancas

Sco Peter Kreiliger di, sajan ils giuvenils ina part impurtanta da la populaziun en la Regiun Surselva. Els hajan fitg blers giuvenils che giajan a scola en il center da furmaziun Surselva a Glion. Per metter ensemen il program hajan els guardà, tge ch’ils giuvenils fetschian gugent, tge veglian els, tge possian els far e co veglian els tematisar la Regiun Surselva. Uschia saja sa sviluppà l’idea da crear dissegns e da cumponer la chanzun «il tun da la regiun».

Els fissan gugent stà preschents en l’entira Surselva. Mo els na hajan gì ils meds da far ina turnea en tut las 17 vischnancas. Perquai hajan els tschernì quatter lieus che sajan geograficamain a l’ur da la Surselva (Sedrun, Laax, Valendau, Val), lieus rumantschs e tudestgs. Quels quatter lieus visitan els quest’emna per mussar tge che la Regiun Surselva è e tge ch’ella fa.

