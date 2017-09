Il rument da la Surselva vegn rimnà a Plaun Grond

La Regiun Surselva organisescha la rimnada ed il recicladi dal rument da la Surselva. Quella incumbensa da la corporaziun da vischnancas è forsa la pli enconuschenta tar la populaziun.

Ils satgs verds cun il rument da chasa vegnan transportads tar la deponia a Plaun Grond. Mo, auter che avant il 2000, na vegnan quests satgs betg deponids là. Els vegnan transportads a Vaz sut per laschar brischar. Per tonna rument resta anc enavos 200 kilos tschendra e material che n'è betg brischà, declera il manader da la deponia Conrad Lutz. Quest material vegn puspè transportà enavos a Plaun Grond e lura deponì. La deponia actuala stima el sin 18 meters autezza e ch'ella ha plaz la finala per var 180'000 meters cubic material.

Conrad Lutz, che lavura dapi 21 onns en la deponia, ha pudì persequitar in grond svilup quei che pertutga il reciclar. Ozendi vegnia zavrà e reciclà tut quai ch'è pussaivel. Quai cumenzà tar apparats electronics, vaider, plastic, metal, fin tar lain ed materials da construcziun. «Pli baud avevan ins la tendenza da sutterrar tut quai ch'ins na saveva betg pli tge far cun tut» declera el.