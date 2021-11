La FHGR è vegnida incumbensada da las vischnancas da chattar in'autra schliaziun per in'organisaziun turistica en la regiun. Raschun che l'organisaziun d'enfin uss duai vegnir schliada è tranter auter, ch'i dat problems finanzials.

La regiun Partenz/Tavau vul chattar ina nova schliaziun per l’organisaziun da marketing «Partenz Turissem». Quella na duaja betg pli vegnir manada vinavant en la furma existenta a partir da la primavaira 2023. Quai han decis ils responsabels. L'institut per turissem e temp liber da la Scola auta spezialisada dal Grischun, è perquai vegnì incumbensà da preschentar fin proxima primavaira la basa, per che las vischnancas possian decider l'atun 2022 davart la chaussa.

audio Per tadlar curt e cumpact 01:01 min, Novitads dals 08.11.2021. laschar ir. Durada: 01:01 minutas.

La tschertga per ina soluziun da cuntinuaziun saja pretensiusa perquai ch'il turissem vegnia valità fitg different en las singulas vischnancas dal Partenz. Surregiunal sajan ils studis dentant clers: almain mintga terza plazza en la regiun è direct u indirect dependenta dal turissem. Che las vischnancas collavuran saja perquai ord vista dal svilup en la regiun fitg impurtant.

Problems finanzials

L’organisaziun haja tranter auter da cumbatter cun problems finanzials dapi che la vischnanca da Schiers è sortida da l’organisaziun. Plinavant na datti dapi il Na al Parc da natira Reticon betg pli la pussaivladad da reorganisar l'organisaziun en quest rom.