A partir da venderdi (1-10-2021) èsi pussaivel da s'annunziar per il vaccin da Johnson & Johnson en il Grischun. Il «vaccin sin basa da vectur» duai esser l'alternativa per ils «vaccins da mRNA» da Pfizer Biontec e Moderna, ha ditg il cusseglier guvernativ Peter Peyer envers RTR la gievgia.

Quantas da las total 150'000 dosas ch'i dat per il Grischun n'è anc betg cler. Tar ina gronda dumonda vegnia il vaccin che dovra mo ina dosa priorisà tenor vegliadetgna. Annunzias per sa laschar vaccinar en il dals diesch centers regiunals da vaccinar pon vegnir fatgas sin la pagina dal chantun.

Pront per reparter vegn il vaccin vegnian ins ad esser l'autr'emna, communitgescha l'Uffizi federal per sanadad. Il vaccin dal concern american aveva Swissmedic permess gia il mars. La Svizra n'aveva però betg fatg contractivas per cumprar quel.