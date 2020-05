Il Museum da viafier a Bravuogn è ina istorgia da success. Ils davos otg onns dapi l'avertura è il museum s'avanzà cun ses 20'000 visitaders ad in dals gronds museums en Grischun. Ussa cun l'avertura dapi il lockdown da corona spetga il temp impurtant da l'onn. «La stad enfin l'october vegnan 2/3 dals visitader da l'onn» raquinta il manader da fatschenta dal museum e da Bravuogn turissem, Marc Andrea Barandun.

Legenda: Marc Andrea Barandun sa legra da puspè avrir il museum da viafier a Bravuogn. Tona Poltera

Sfidas cun la distanza ed il concept da segirezza

Per porscher la distanza minimala da dus meters e la segirezza per visitader e persunal èn maximalmain 50 persunas en las singulas stanzas dal museum. «En hotspots nua ch'ils visitaders ferman per contemplar avain nus signalisà giun plaun in quadrat da dus sin dus meters» explitgescha Barandun. «En in quadrat contemplar en l'auter ir enavant» resumescha il manader da gestiun las mesiras da distanza.