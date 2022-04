Gia l'emna proxima duessan las emprimas abitaziuns esser prontas per 150 fugitivs da l'Ucraina. Planisà fiss stà da sanar las abitaziuns la primavaira, sco la firma ha ditg envers l'agentura da novitads Keystone-SDA. Las renovaziuns han però stuì vegnir spustadas: En vista a la guerra avessan las lavurs cuzzà pli ditg ed i na dettia anc nagins contracts cun mastergnants. En la chasa auta a la Austrasse giudim da Cuira stattan a disposiziun abitaziuns da trais e quatter stanzas e mez.

Per il mument fa il chantun pront las abitaziuns cun mobiglias da l'agen deposit e mobiglias da donaturs e donaturas. La firma pretenda in pitschen tschains da locaziun dal chantun Grischun per cuvrir ils custs. Las abitaziuns stattan en il fratemp a disposiziun per in onn, cun l'opziun da prolungar il contract.